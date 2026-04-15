Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Норвегия выделит более $500 млн на дроны для ВСУ

Зеленский: Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения дронами украинской армии
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами и $150 млн для обеспечения украинской логистики. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил о выделении средств двумя странами — Норвегией и Нидерландами.

«Норвегия — более $500 млн на обеспечение бригад дронами, а также $150 млн на усиление нашей логистики. Нидерланды — более €200 млн на беспилотники», — написал он.

15 апреля стало известно, что Британия в 2026 году намерена поставить Украине крупнейшую партию беспилотников. Среди дронов, которые Лондон передаст Киеву, будут БПЛА дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские аппараты. Как отметили в минобороны Британии, большинство из них произведут на территории страны такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

До этого газета The Telegraph написала, что Россия придумала новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками, оснащая собственные БПЛА металлическими прутьями, которые уничтожают дроны противника прямо в небе.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
