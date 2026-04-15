Норвегия выделит более $500 млн на дроны для ВСУ

Норвегия выделит более $500 млн для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами и $150 млн для обеспечения украинской логистики. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он сообщил о выделении средств двумя странами — Норвегией и Нидерландами.

«Норвегия — более $500 млн на обеспечение бригад дронами, а также $150 млн на усиление нашей логистики. Нидерланды — более €200 млн на беспилотники», — написал он.

15 апреля стало известно, что Британия в 2026 году намерена поставить Украине крупнейшую партию беспилотников. Среди дронов, которые Лондон передаст Киеву, будут БПЛА дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские аппараты. Как отметили в минобороны Британии, большинство из них произведут на территории страны такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

До этого газета The Telegraph написала, что Россия придумала новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками, оснащая собственные БПЛА металлическими прутьями, которые уничтожают дроны противника прямо в небе.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.