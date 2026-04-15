В РФС объяснили решение отменить удаление в матче «Зенит» — «Краснодар»

Глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич разъяснил позицию ЭСК, которая признала неправомерным удаление нападающего «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», который обслуживал арбитр Сергей Карасев.

«Очень сложный момент. Главный критерий — Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошел в опасное действие. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, однако в мяч не попал — это важный момент. Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, — это Педро.», — сказал Мажич.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Ранее удаление в матче «Зенит» — «Краснодар» назвали пограничным.