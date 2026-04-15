Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Спорт

В РФС объяснили решение отменить удаление в матче «Зенит» — «Краснодар»

Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич разъяснил позицию ЭСК, которая признала неправомерным удаление нападающего «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», который обслуживал арбитр Сергей Карасев.

«Очень сложный момент. Главный критерий — Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошел в опасное действие. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, однако в мяч не попал — это важный момент. Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, — это Педро.», — сказал Мажич.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Ранее удаление в матче «Зенит» — «Краснодар» назвали пограничным.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
