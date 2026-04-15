На Сахалине мужчина заявил в полицию на родственника из-за украденного спиртного

В Сахалинской области 52-летний житель села Троицкое подозревается в краже алкогольной продукции у родственника. Об этом сообщает УМВД региона.

Родственники проживали в одной квартире, пред кражей, потерпевший решил переехать, сложил свои личные вещи и коллекцию алкоголя в комнате и запер дверь. Подозреваемый с помощью отвертки он взломал замок, проник в комнату и забрал спиртные напитки, которые вскоре выпил.

Обнаружив пропажу, сахалинец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

