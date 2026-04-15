Бывший соратник Трампа рассказал, как США избежать ловушки в Иране

Джо Кент: для США пришло время минимизировать потери и уйти из Ирана

США могут избежать «ловушки эскалации» конфликта с Ираном, и для этого американцы не должны навязывать Ирану «максималистские» требования. Об этом в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент.

По его словам, Иран, отвергнув мирные предложения США, создал «ловушку» для эскалации конфликта. Однако Кент считает, что Вашингтон может ее избежать, если будет «достаточно мудрым». Бывший чиновник отметил, что американцы должны сначала определить, что «действительно жизненно важно» для национальных интересов США, и после этого поступать «соответствующим образом».

«Нам нужно открыть Ормузский пролив, чтобы нефть могла проходить через него, а на энергетические рынки и в страны Персидского залива вернулась стабильность. Это реалистичные, достижимые цели. Их можно достичь, значительно сократив наше военное присутствие в регионе и отменив санкции в отношении Ирана», — отметил он.

Также Кент уверен, что избежать «ловушки» и «катастрофической ситуации» позволит «сдерживание» Израиля, которому США должны «резко ограничить» военную помощь. Экс-чиновник считает, что Израиль не сможет продолжать войну без поддержки США, и сделает «все возможное», чтобы Вашингтон участвовал в конфликте. Однако, подчеркнул Кент, американцы должны преследовать «свои собственные цели».

«Если мы попытаемся навязать Ирану максималистский исход (нулевое обогащение урана и так далее), эта война, несомненно, обострится и будет стоить американцам жизней, миллиардов долларов и, в конечном счете, подорвет наше положение в мире. Мы должны извлечь уроки из прошлого и понять, когда пришло время минимизировать наши потери и уйти. В конечном счете, работа по восстановлению порядка укрепит Америку гораздо больше, чем любые военные действия», — написал Кент.

15 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника из США сообщил, что Вашингтон не согласился продлить режим прекращения огня в Иране. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил отсутствие соглашения о продлении перемирия.

Затем СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в конце следующей недели может состояться второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт 15 апреля рассказала, что на данный момент американские власти не могут сообщить о проведении нового раунда переговоров, однако встреча обсуждается.

13 апреля газета Wall Street Journal писала, что власти США обсуждают нанесение новых ударов по Ирану.

