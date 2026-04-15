Подросток перевел мошенникам деньги родителей, «спасая» семью

В Воркуте подросток думал, что спасает семью и оставил родителей без денег

В Коми подросток поверил в угрозы телефонных мошенников и пытаясь « спасти» родителей от несуществующего уголовного дела, отдал аферистам все накопления. Об этом сообщает МВД по Республике Коми.

В правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего. Женщина сообщила, что сын исчез из дома вместе с наличными и банковскими картами. Подростка нашли на улице и доставили в отдел полиции.

Правоохранителям молодой человек рассказал, что с ним под видом сотрудников портала «Госуслуги» связались неизвестные. Подростка попросили помочь родственнице войти в личный кабинет и продиктовать код из SMS, затем ему позвонил «специалист по безопасности». Он запугал парня тем, что личные данные родителей похищены, и теперь на них не только оформят кредиты, но и обвинят всю семью в поддержке террористов.

Мошенник убедил подростка срочно «легализовать» все деньги, переведя их на спецсчета, в течение нескольких дней подросток послушно отправлял преступникам домашние сбережения. Общая сумма ущерба составила 695 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

