В США узнали о секретной подготовке Пентагона к еще одной операции

USA Today: Пентагон ведет секретную подготовку к возможной операции на Кубе
Joshua Roberts/Reuters

Пентагон проводит секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе. Об этом пишет газета USA Today, ссылаясь на осведомленные источники.

«Пентагон секретно наращивает военное планирование операции на Кубе на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ об интервенции», — говорится в публикации.

13 апреля глава Белого дома в ходе брифинга заявил, что Соединенные Штаты могут «заглянуть на Кубу» после разрешения ситуации вокруг Ирана.

10 апреля замглавы МИД России Сергей Рябков во время визита на Кубу подтвердил намерение Москвы продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку. Рябков осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны Соединенных Штатов, а также введенное Вашингтоном энергетическое эмбарго.

В феврале президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.

 
