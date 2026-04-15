Первая ракетка России вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Андреева обыграла латвийку Остапенко и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась во второй круг турнира категории WTA 500, одержав победу над латвийкой Еленой Остапенко в немецком Штутгарте.

Игра продлилась 2 часа 22 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4. Во втором круге соперницей Андреевой станет американка Алисия Паркс, занимающая 95-е место в рейтинге. Остапенко является действующей чемпионкой турнира в Штутгарте (2025 год).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

