Росавиация продлила рекомендации по поводу продажи билетов в Эмираты

Росавиация продлила рекомендации о приостановке продажи билетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом ведомство сообщило в официальном канале в мессенджере Max.

«Рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ продлены до последующего уведомления», — говорится в сообщении.

1 апреля «Аэрофлот» остановил продажу билетов в Объединенные Арабские Эмираты до конца мая. Как отметил гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский, после прекращения полетов в ОАЭ компания переориентировала свои рейсы на аэропорты Азиатско-Тихоокеанского региона.

До этого сообщалось, что одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates, базирующаяся в Дубае (ОАЭ), стала возвращаться к обычному расписанию полетов, в том числе выполнять рейсы в Россию.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. Тысячи россиян застряли в эмиратах и других странах региона из-за отмены рейсов на фоне боевых действий.

Ранее авиакомпаниям предсказали убытки в 1 млрд рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке.