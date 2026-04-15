Девятилетний мальчик жег щепки и спалил дом

В Омутнинске из-за детской шалости с огнем сгорел жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Инцидент произошел на улице Энгельса. Мать оставила детей дома и ушла по делам. Старший взрослый сын спал в комнате, а младший, 9-летний, играл в хозяйственных постройках. Мальчик развлекался тем, что поджигал и тут же тушил щепки. В какой-то момент ему не удалось потушить огонь, сначала загорелась поленница, затем пламя охватило сарай и дом.

Старший брат проснулся от запаха дыма и треска горящей крыши, он начал тушить огонь и получил небольшие ожоги. Сосед, заметивший пожар, вызвал огнеборцев, на место прибыли четыре пожарных расчета, но дом и постройки уже были объяты пламенем. Виновник пожара не пострадал. Семья лишилась жилья.

