В Тульской области задержали мужчину, надевшего маску демона на крестный ход

В Тульской области мужчину задержали за хулиганскую выходку во время пасхального крестного хода, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля у храма в поселке Михайловский. 34-летний житель Тулы надел маску с демоническим ликом, стал выкрикивать религиозные приветствия, мешая проведению торжественного церковного шествия.

Его поведение вызвало возмущение прихожан и священнослужителей, часть из которых обратились в полицию. На место прибыли стражи порядка, они задержали мужчину, изъяли маску и доставили его в отдел для выяснения обстоятельств.

Во время опроса фигурант признал вину и публично принес извинения за содеянное. В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а мировой суд назначил наказание в виде трёх суток административного ареста.

Ранее жительницу Петербурга задержали после публикации оскорбительного фото с куличом и секс-игрушкой.