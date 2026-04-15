Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Тульской области задержали мужчину, надевшего маску демона на крестный ход

МВД России

В Тульской области мужчину задержали за хулиганскую выходку во время пасхального крестного хода, сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля у храма в поселке Михайловский. 34-летний житель Тулы надел маску с демоническим ликом, стал выкрикивать религиозные приветствия, мешая проведению торжественного церковного шествия.

Его поведение вызвало возмущение прихожан и священнослужителей, часть из которых обратились в полицию. На место прибыли стражи порядка, они задержали мужчину, изъяли маску и доставили его в отдел для выяснения обстоятельств.

Во время опроса фигурант признал вину и публично принес извинения за содеянное. В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а мировой суд назначил наказание в виде трёх суток административного ареста.

Ранее жительницу Петербурга задержали после публикации оскорбительного фото с куличом и секс-игрушкой.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!