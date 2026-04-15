Иран проконсультируется с Пакистаном по переговорам с США

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Иран решит насчет второго этапа переговоров с США после консультаций с Пакистаном
Faisal Mahmood/Reuters

Решение о следующем этапе переговоров с США будет принято Ираном после окончания консультаций с пакистанской делегацией. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что прекращение огня в Ливане стало позитивным знаком для Ирана по вопросу о следующем раунде переговоров с США.

11 апреля Иран и США провели переговоры в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.

15 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США официально не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Однако между Вашингтоном и Тегераном ведутся непрерывные контакты, чтобы достичь соглашения.

До этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что США могут достичь «конечного результата» в конфликте с Ираном довольно скоро.

Ранее Макрон сообщил о встрече с президентами США и Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!