Иран проконсультируется с Пакистаном по переговорам с США

Иран решит насчет второго этапа переговоров с США после консультаций с Пакистаном

Решение о следующем этапе переговоров с США будет принято Ираном после окончания консультаций с пакистанской делегацией. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что прекращение огня в Ливане стало позитивным знаком для Ирана по вопросу о следующем раунде переговоров с США.

11 апреля Иран и США провели переговоры в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.

15 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США официально не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном. Однако между Вашингтоном и Тегераном ведутся непрерывные контакты, чтобы достичь соглашения.

До этого американский президент Дональд Трамп заявлял, что США могут достичь «конечного результата» в конфликте с Ираном довольно скоро.

Ранее Макрон сообщил о встрече с президентами США и Ирана.