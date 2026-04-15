Бубнов предложил не считать легионерами игроков из постсоветских стран

Бубнов: что у нас делает прибалт Карпин, что он здесь забыл

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» выступил с инициативой исключить футболистов из постсоветских стран из-под статуса легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это было бы правильно. А что у нас здесь делает прибалт Карпин? У него эстонский и испанский паспорта. Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса», — заявил он.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалке Карпин произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. После публикации видео с руганью тренера подвергли критике.

Карпин родился в Эстонии, длительное время он являлся тренером в Испании. В данный момент он возглавляет сборную России с 2021 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, чемпионат Европы-2024 и рискует не сыграть на мундиале летом 2026 года.

Ранее Карпину посоветовали оставить тренерство ради карьеры на ТВ.