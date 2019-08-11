Власти Венесуэлы запустили сбор подписей против санкций США

В Венесуэле в ходе митинга в поддержку лидера страны Николаса Мадуро стартовал сбор подписей против экономических санкций США, передает VTV.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что «миллионы собранных подписей будут предоставлены генсеку ООН» Антониу Гутеррешу».

Она добавила, что такая мера поспособствует действиям ООН в защиту «международной законности и принципов самоопределения».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей всех стран 10 августа выступить против американской блокады Венесуэлы.