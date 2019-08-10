Китайский посол обрадовался работе в России
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Новый посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поделился эмоциями от начала своей работы в России. Об этом передает ТАСС.
Ханьхуэй отмечает, что работа в России в должности главы дипломатического представительства Китая было его мечтой.
Кроме того, новый посол КНР назвал Россию соседней родной страной, а себя русистом.
Также Ханьхуэй заявляет, что будет прилагать усилия для сближения отношений между двумя государствами и вывода их на качественно новый уровень.
Ранее стало известно, что в США испугались сближения России и Китая.