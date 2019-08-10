Китайский посол обрадовался работе в России

Новый посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поделился эмоциями от начала своей работы в России. Об этом передает ТАСС.

Ханьхуэй отмечает, что работа в России в должности главы дипломатического представительства Китая было его мечтой.

Кроме того, новый посол КНР назвал Россию соседней родной страной, а себя русистом.

Также Ханьхуэй заявляет, что будет прилагать усилия для сближения отношений между двумя государствами и вывода их на качественно новый уровень.

Ранее стало известно, что в США испугались сближения России и Китая.