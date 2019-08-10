Китайский посол обрадовался работе в России

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Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
Самым большим другом России жители нашей страны продолжают считать Китайскую Народную Республику
REUTERS/Petar Kujundzic

Новый посол КНР в России Чжан Ханьхуэй поделился эмоциями от начала своей работы в России. Об этом передает ТАСС.

Ханьхуэй отмечает, что работа в России в должности главы дипломатического представительства Китая было его мечтой.

Кроме того, новый посол КНР назвал Россию соседней родной страной, а себя русистом.

Также Ханьхуэй заявляет, что будет прилагать усилия для сближения отношений между двумя государствами и вывода их на качественно новый уровень.

Ранее стало известно, что в США испугались сближения России и Китая.