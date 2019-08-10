Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов заявил о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал после международного байк-шоку под Севастополем.

По его словам, байк-шоу является знаковым событием, в том числе в области политической повестки.

И именно участие в нем большого количества граждан европейских стран продемонстрировало провал в попытках сдержать Россию и изолировать Крым.

Он также отметил, что данное мероприятие способствует продвижению позитивного имиджа российского государства.

Ранее российский лидер Владимир Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму.