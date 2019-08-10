Годовщину независимости Украины отпразднуют в новом формате

Очередную, 28-ю по счету годовщину независимости Украины отметят в новом формате. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Как сообщается, главный акцент торжеств сместится в сторону детей, как будущего Украины.

Отмечается, что план мероприятий к главному празднику Украины уже согласовали в офисе главы государства.

Уточняется, что праздник состоится 24 августа.

Также известно, что в этот день состоится торжественная церемония, во время которой состоится общенациональная минута молчания.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский отменяет военные парад в День независимости на Украине.