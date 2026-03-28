Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения с арабскими странами, чтобы напомнить о себе. Такое мнение высказал российский генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в оборонной сфере Украине нечего предложить государствам Персидского залива, Зеленский пытается извлечь политическую выгоду из конфликта на Ближнем Востоке.

Парламентарий считает, что Зеленский очень хочет восстановить отношения с США и получать от них дальше вооружение, разведданные и так далее.

«Какую-то реальную помощь этим странам он не может оказать, исходя даже из того, что на фронте в зоне СВО у него не все так хорошо», — добавил Соболев.

28 марта Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что прибыл в Абу-Даби, где встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. По итогам встречи Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Двумя днями ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

