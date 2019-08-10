Назвавший Россию воюющей стороной украинский политик может посетить Крым

Лидер украинской партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрий Бойко, который ранее назвал Россию воюющей стороной, может вместе с делегацией депутатов может посетить Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета крымского парламента по межнациональным отношениями Юрия Гемпеля.

Гемпель считает, что Бойко необходимо сформировать четкую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии высказываться в столь провокационных формах.

По его мнению, украинский политик может приехать в Крым со своей фракцией для прямого общения с жителями полуострова. При этом он ответил, что крымская сторона готова встретить делегацию в случае согласования визита.

По словам представителя Крыма, после визита у Бойко не останется никаких сомнений относительно законности крымского референдума.

При этом Гемпель заметил, что лично знаком с Бойко и знает его как взвешенного политика.

Ранее сообщалось, что у Бойко назвали нацеленность Украины в ЕС бутафорией.