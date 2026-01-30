Размер шрифта
В ГД внесены поправки об отмене записи о детях в загранпаспортах

В Думу внесли поправки об отмене записи о детях в загранпаспортах
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об отмене записи о детях в загранпаспортах старого образца. Документы размещены в думской электронной базе.

Изменения предполагается внести в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Налоговый кодекс РФ. Впоследствии, согласно инициативе, исчезнет упоминание о внесениях изменений в загранпаспорт и будет отменена пошлина в 500 рублей, которая бралась за вписывание детей в уже выданный загранпаспорт. Эта процедура оставалась актуальной только для пятилетних паспортов старого образца, а в биометрический десятилетний загранпаспорт эти данные не добавлялись.

20 января в России вступили в силу изменения в правила выезда детей за границу. Теперь несовершеннолетние могут выехать из страны только по заграничному паспорту. При этом свидетельство о рождении исключено из перечня документов, по которым несовершеннолетние россияне могут пересекать границу. В связи с чем в МВД РФ рекомендовали заблаговременно обращаться за оформлением загранпаспорта ребенку.

Ранее в Госдуме рассказали, куда россияне смогут поехать без визы.
 
