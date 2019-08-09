Турецкий политик объяснил, почему Эрдоган должен признать Крым российским

Турецкий политик Догу Перинчек заявил, что президенту страны Тайипу Эрдогану нужно признать Крым российским, если он рассчитывает на партнерство с Москвой, передает РИА «Новости».

Он заявил, что стратегическое партнерство – это не компания с ограниченной ответственностью.

Перинчек отметил, что Россия это один из основных партнеров Анкары, но при этом турецкая правящая партия «занимается стратегическими танцами».

Политик уточнил, что Турции нужно выбрать определенную позицию.