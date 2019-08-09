Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, переговоры между двумя странами привели к серьезному прогрессу в создании надежного механизма обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии.

Помпео также отмечает, что появление там зон безопасности помогло бы достичь мира в регионе.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар назвал переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии позитивными.