У офиса Зеленского возникли проблемы с переездом в новую резиденцию

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в... Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в...
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в...
РИА «Новости»

В ходе реконструкции Украинского дома, который готовят для переезда туда офиса президента Украины Владимира Зеленского возникли трудности финансового и технического характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Офис Зеленского будет переезжать из здания на Банковой улице в Киеве в Украинский дом – международный конгресс-центр, который расположен на Европейской площади столицы. На данный момент там ведется реконструкция. Предположительно она займет 9 месяцев.

Замглавы офиса Кирилл Тимошенко заявил, что с переездом возникли «некоторые сложности». Они касаются финансовой составляющей и технических сложностей «по самому зданию».

Кроме того, он добавил, что переезд офиса президента в Украинский дом не является утвержденным вариантов. По его словам, Зеленский рассматривает еще несколько вариантов переезда.

Ранее Замглавы офиса Зеленского рассказал о «сливе» заявления об увольнении Богдана.