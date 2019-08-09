У офиса Зеленского возникли проблемы с переездом в новую резиденцию

В ходе реконструкции Украинского дома, который готовят для переезда туда офиса президента Украины Владимира Зеленского возникли трудности финансового и технического характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Офис Зеленского будет переезжать из здания на Банковой улице в Киеве в Украинский дом – международный конгресс-центр, который расположен на Европейской площади столицы. На данный момент там ведется реконструкция. Предположительно она займет 9 месяцев.

Замглавы офиса Кирилл Тимошенко заявил, что с переездом возникли «некоторые сложности». Они касаются финансовой составляющей и технических сложностей «по самому зданию».

Кроме того, он добавил, что переезд офиса президента в Украинский дом не является утвержденным вариантов. По его словам, Зеленский рассматривает еще несколько вариантов переезда.

Ранее Замглавы офиса Зеленского рассказал о «сливе» заявления об увольнении Богдана.