Представитель США в Киеве назвал возможные места для встречи Трампа с Зеленским

Временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор заявил, что прорабатывается возможность встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Варшаве и Нью-Йорке, передает «Интерфакс».

«Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. В Польше и Нью-Йорке», — сказал Тейлор.

При этом он также подтвердил подготовку официального визита Зеленского в США.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре.