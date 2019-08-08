Глава регионального МВД Киргизии впал в кому после столкновений у дома Атамбаева

Начальник ГУ МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после того, как получил травму при столкновениях около резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает РИА «Новости».

Мужчина впал в кому после трепанации черепа.

В минздраве республики отметили, что он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Состояние остается крайне тяжелым», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что к такому состоянию Курманкулова привело не пулевое ранение, а закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.