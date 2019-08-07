Зеленский пригласил Эрдогана приехать на Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приехать с визитом на Украину. Об этом он написал в фейсбуке.

В среду, 7 августа, Зеленский начал свой двухдневный визит в Турцию. В ходе своей поездки он запланировал встретиться с Эрдоганом, а также с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

В своей видеотрансляции, которую он выложил в соцсеть, глава государства пригласил Эрдогана, а также его коллег посетить украинское государство.

Кроме того, он заявил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Ранее Турция отказалась признавать включение Крыма в состав России.