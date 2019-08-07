Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева увеличилось

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Число пострадавших в операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбек Атамбаев возросло. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в больницы доставлены 15 человек.

Уточняется, что некоторые из них получили огнестрельные ранения.

Заявляется, что три человека доставлены в Национальный госпиталь, еще столько же в Чуйскую областную объединенную больницу, остальные — в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Ранее сообщалось, что при штурме резиденции Атамбаева пострадали около 10 человек. Среди раненных есть журналисты.