Часть силовиков сдалась сторонникам Атамбаева

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Часть сотрудников спецназа, которые штурмовали резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сдалась сторонникам экс-главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб бывшего киргизского лидера.

По его словам, захваченные силовики, были выведены сторонниками Атамбаева из его дома, в котором они находились и который пытались захватить.

Он также отметил, что сам экс-глава государства находится дома, его не смогли задержать.

Ранее сообщалось, что силовики убегают из резиденции Атамбаева.

Бывшему президенту страны грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождении по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Все эти обвинения Атамбаев назвал абсурдными.