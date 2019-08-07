Часть силовиков сдалась сторонникам Атамбаева
Часть сотрудников спецназа, которые штурмовали резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сдалась сторонникам экс-главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб бывшего киргизского лидера.
По его словам, захваченные силовики, были выведены сторонниками Атамбаева из его дома, в котором они находились и который пытались захватить.
Он также отметил, что сам экс-глава государства находится дома, его не смогли задержать.
Ранее сообщалось, что силовики убегают из резиденции Атамбаева.
Бывшему президенту страны грозит пожизненный срок. Его обвиняют в узурпации власти и в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Кроме того, парламент Киргизии обвиняет его в освобождении по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева. Все эти обвинения Атамбаев назвал абсурдными.