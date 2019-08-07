Атамбаев продолжает сопротивляться силовикам, заявили в его штабе

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев продолжает оказывать сопротивление бойцам спецназа, которые проводят операцию по его задержанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба экс-главы государства.

По его словам, спецназ смог проникнуть на территорию резиденции Атамбаева и приблизиться к его дому, однако он продолжает сопротивляться.

Он также отметил, что на настоящий момент полной картины происходящего нет.

Представитель пояснил, что спецназ не подпускает никого к дому, в котором находится Атамбаев и откуда «продолжают звучать выстрелы».

Кроме того, он уточнил, что сторонники Атамбаева возводят баррикады из спиленных деревьев с внешней стороны забора, чтобы президента не вывели таким способом с территории резиденции.

Ранее сообщалось, что силовики провели успешную операцию и задержали Атамбаева.