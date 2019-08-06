Посол США в России подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу, сообщает газета The Salt Lake Tribune.

По имеющейся информации, он покинет пост 3 октября и вернется в свой родной штат Юта.

Отмечается, что прошение было направлено в понедельник, 5 августа.

Уточняется, что возможно он будет баллотироваться на выборах губернатора в ходе предстоящей избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что посол США в России вернется на родину.