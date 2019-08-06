Посол США в России подал в отставку
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Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту США Дональду Трампу, сообщает газета The Salt Lake Tribune.
По имеющейся информации, он покинет пост 3 октября и вернется в свой родной штат Юта.
Отмечается, что прошение было направлено в понедельник, 5 августа.
Уточняется, что возможно он будет баллотироваться на выборах губернатора в ходе предстоящей избирательной кампании.
Ранее сообщалось, что посол США в России вернется на родину.