МИД отреагировал на отставку посла США в России

В российском МИДе заявили, что внутриполитическая конъюнктура в США не позволила реализовать потенциал двусторонних отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление сделало внешнеполитическое ведомство России после того, как американский посол в Москве Джон Хантсман подал в отставку.

В ведомстве отметили, что данное решение было принято вашингтонской администрацией и, соответственно, именно ей следует давать оценку деятельности посла.

«Хантсман - профессионал», — подчеркнули в МИДе.

Уточняется, что американский посол покинет свой пост 3 октября.

Ранее сообщалось, что Хантсман подал заявление об отставке.