Эксперт назвал возможные причины отставки Хантсмана

Американист, политолог Дмитрий Дробницкий рассказал, с чем может быть связана отставка посла США в России Джона Хантсмана, сообщает РИА «Новости».

Первой причиной он назвал положение в России Атлантического совета. Некоторое время назад Джон Хантсман являлся главным человеком в мозговом центре этой организации, сейчас же она, по его словам, находится на грани признания нежелательной на территории РФ. Соответствующее решение Генпрокуратуры передано в Минюст.

Второй причиной он назвал возможное желание президента США Дональда Трампа. По его словам, назначение Хантсмана могло иметь своей целью наведение мостов с российской дипломатией. Отчасти, эта работа была проведена. По словам Дробницкого, теперь Трамп может желать иного кандидата на данном посту.

«Но видно, что Трампу надо большее. Это очевидный факт. Ясно, что на этом месте должен находиться кто-то другой», — сказал американист.

По мнению самого политолога, Джон Хантсман по сравнению с многими другими посланниками отработал на своем посту достойно.

Ранее посол США в РФ Хантсман подал заявление об отставке.