Посол США в РФ Хантсман подал заявление об отставке

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Посол США в России Джон Хантсман в официальной резиденции во время торжественного приема по случаю... Посол США в России Джон Хантсман в официальной резиденции во время торжественного приема по случаю...
Посол США в России Джон Хантсман в официальной резиденции во время торжественного приема по случаю...
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, передает РИА «Новости».

Посол должен оставить должность 3 октября.

Отмечается, что прошение он направил 5 августа.

Ранее супруга посла Мэри Кэй Хантсман сочла непорядочным репортаж CNN об отставке ее мужа.