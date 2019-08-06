Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью» всех войн

Возможная война с Ираном была бы «матерью» всех войн, заявил президент страны Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что мир с Ираном — «мать» любого мира. По его словам, если США хотят переговоров, то сперва должны снять санкции.

До этого стало известно, что американские власти после выхода из ядерной сделки внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, назвав его больше не приоритетным контактом.

Ранее сообщалось, что глава иранского МИДа отреагировал на решение США ввести против него санкционные ограничения.