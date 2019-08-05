Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Как сообщил юрист Андрей Портнов, Порошенко якобы ездил на Мальдивы вместе с приближенными в 2018 году по чужим паспортам.

Ранее в апреле этого года уже были опубликованы подставные фамилии, под которыми Порошенко вместе с семьей неоднократно посещал за границу, совершая неофициальные поездки.