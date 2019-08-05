Зеленский посетит Турцию

Пресс-служба президент Украины Владимира Зеленского рассказала о том, что глава государства посетит Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что дипломатический визит состоится с 7 по 8 августа.

Уточняется, что запланированы переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках визита в Анкару, а в Стамбуле произойдет встреча с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Кроме того, должна состояться встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал желаемый срок проведения нормандского саммита.