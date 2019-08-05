Трамп поручил приспустить флаги США из-за стрельбы в стране
Американский лидер Дональд Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в ряде штатов в стране. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, все флаги на Белом доме, а также общественных зданиях, военных постах и объектах за границей будут наполовину приспущены до четверга, 8 августа.
Кроме того, глава государства отметил, что разделяет боль всех пострадавших в ходе стрельбы и назвал данный инцидент проявлением трусости.
За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.
Ранее Трамп заявил, что власти США возьмутся за проблему массовых расстрелов в стране.