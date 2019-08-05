Спикер Палаты представителей призвала положить конец вооруженному насилию в США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала сенат, который находится под контролем республиканцев, присоединиться к нижней палате законодательного органа Соединенных Штатов и положить конец насилию с применением огнестрельного оружия в стране. Об этом говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте после устроенной в штате Огайо в Дейтоне стрельбы.

Спикер попросила сенат ужесточить контроль за оборотом оружия.

Она отметила, что ни одна американская семья больше не должна страдать от боли и мучений из-за вооруженного насилия.

«Сенат...должен положить конец ужасу и кровопролитию... Хватит, значит, хватит», — подчеркнула Пелоси.

За последние сутки в США произошли два инцидента со стрельбой. Один случился в Техасе, в результате которого погибли 20 человек и 26 были ранены. Затем другой мужчина открыл стрельбу в штате Огайо, из-за которой девять человек погибли и 27 пострадали.

Ранее эксперт рассказал про проблему массовых расстрелов в США.