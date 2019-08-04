Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы

Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на фото очевидцев.

В самолете Кличко был замечен в 8 утра.

По данным издания, лететь Кличко мог в Анталью или Таллин.

Ранее сообщалось, что мэра Киева Виталия Кличко допросили по делу о махинациях с землей.