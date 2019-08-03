Большинство демократов выступают за импичмент Трампа

В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Демократы заявили, что за последние несколько лет США слышали от президента то, чего нет в демократии страны.

Уточняется, что Трампа также обвиняют в «преступном» поведении.

Демократ Салуд Карбахал призвал поднять вопрос о начале процедуры импичмента президента США.

На данный момент 118 демократов в Палате представителей выступают в поддержку этой идеи.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о введении пошлины на товары из Китая.