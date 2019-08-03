Мадуро заявил об обращении в ООН из-за угрозы Трампа

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна обращается в Совбез ООН из-за заявления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это решение связано с угрозой американского лидера ввести блокаду страны.

«Дональд Трамп говорит, что думает о введении карантина против Венесуэлы, то есть, что не заходит, не выходит ни одно судно», — сказал Мадуро.

Он добавил, что США хотят прибегнуть к этим мерам, так как стана получает иностранную помощь от России, Китая и Ирана. Глава государства также сказал, что отдал распоряжение постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде о том, чтобы он поставил Совбез ООН в известность о «незаконной и преступной угрозе» Трампа.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.