Представитель МИД КНР прокомментировал выход США из ДРСМД

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, сообщает РИА «Новости».

«Китай выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении», - заявила дипломат.

Действие ДРСМД прекращается 2 августа. Вашингтон обвинил Россию в длительном нарушении данного соглашения и объявил об одностороннем выходе из него. По словам главы МИДа РФ Сергея Лаврова, вопросы по поводу выполнения договора американской стороной присутствуют к самому Вашингтону. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Москва отвергла их я и приостановила договор.