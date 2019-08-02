Медведев назвал Курилы российским субъектом

Российский премьер Дмитрий Медведев завил, что Курильские острова являются землей России после сообщения японского МИД, выразившего сожаление из-за его поездки на остров Итуруп, передает ТАСС.

Журналисты спросили у премьера России, вызывает ли у него беспокойство высказывание МИД Японии о его поездке. Медведев ответил отрицательно.

«Это наша земля, это субъект России», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что эти острова являются частью Сахалинской области.

«Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?», — задал риторический вопрос Медведев.

Ранее сообщалось, что МИД Японии выразил сожаление из-за поездки Медведева на Курильские острова. Ведомство отметила, что поездка Медведева разнится с позицией властей Японии по вопросу Курильских островов.

Вопрос принадлежности Южных Курил вновь актуализировался после того, как президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий.