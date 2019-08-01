СМИ назвали возможную причину отставки главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США, передает украинское издание LIGA.net со ссылкой на информированные источники.

По имеющимся данным, американская сторона не хотела согласовывать встречу президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа до тех пор, пока Богдан являелся главой офиса президента.

Уточняется, что таким образом администрация Трампа могла действовать, связывая Богдана с Коломойским. Это и могло стать осложняющим фактором в планировании переговоров.

Ранее глава офиса Зеленского подал в отставку, сообщили СМИ.