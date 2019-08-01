Депутат Рады призвал Луценко ответить на обвинения о помощи Саакашвили в побеге

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что обвинения со стороны генпрокурора Юрия Луценко в якобы содействии побегу из-под стражи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили являются «трепом» и будут иметь судебное разбирательство. Об этом передает РИА «Новости».

Депутат Рады сообщает, что подаст против Луценко иск.

Также Лещенко призывает ответить генпрокурора за «базар» в суде.

Еще депутат уточняет, что обвинения, связанные с побегом, в его адрес случились 1,5 года назад.

Ранее депутат Сергей Лещенко заявил, что адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал его «врагом» американского лидера Дональда Трампа.