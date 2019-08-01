Захарова рассказала о новой высоте антироссийской политики Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания взяла новую высоту в антироссийской политике, передает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала намерение Лондона манипулировать информацией в киберсфере, в том числе для отражения мнимых угроз со стороны России.

Она добавила, что инициатива говорит об агрессивных намерениях британских властей в цифровой среде.

Захарова отметила, что особенно иронично такие заявления выглядят после глобальной конференции по свободе СМИ, организованной британским МИДом.