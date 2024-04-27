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Власти назвали дату начала отключений горячей воды в Москве

Заммэра Бирюков: отключение горячей воды в Москве начнется 14 мая

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Depositphotos

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что плановые отключения горячей воды начнутся в столице с 14 мая. Его слова приводит РИА Новости.

«После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду», — сказал заммэра.

Он отметил, что отключение горячей воды — необходимая мера для выявления возможных слабых участков тепловых сетей и их ремонта. Бирюков сообщил, что все работы будут завершены до 25 августа. Также он подчеркнул, что отключения горячей воды не могут превышать 14-дневный срок.

Ранее в Роскачестве рассказали, в каком случае в квартирах отключают отопление весной. Там отметили, что средняя температура воздуха должна в течение пяти суток быть не ниже 8 градусов тепла — только в этом случае батареи станут холодными. При этом есть действующие нормативы по температуре воздуха в квартирах, напомнили в Роскачестве. Так, в теплое время года не должно быть жарче 28 градусов, в противном случае следует жаловаться в управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что на решение вопроса с отоплением в Подмосковье выделят 10 млрд рублей.

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