В Совфеде предупредили НАТО о последствиях при нападении на Белоруссию

Провокационные действия НАТО и белорусской оппозиции в отношении Белоруссии, захват части территории и ввод войск в страну приведут к ответу, результатом которого станет соединение территории республики и Калининградской области. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио «Спутник в Крыму».

25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей речи на Всебелорусском народном собрании заявил, что белорусские оппозиционеры, которые уехали за рубеж, хотят силой взять Кобринский район в Брестской области, после чего обратиться за помощью к НАТО.

Цеков предупредил, что белорусские оппозиционеры и Североатлантический альянс потеряют гораздо больше, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они пытаются начать на территории Белоруссии.

Парламентарий добавил, что планирующие такие провокации не могут соизмерить соотношение сил и реакцию Российской Федерации и Республики Белоруссии. Если на белорусское государство нападут, то белорусы и русские в этом случае будут действовать как армии СССР после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.