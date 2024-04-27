В России второй год падает число оформлений ДТП по европротоколу

В России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД. Водители опасаются неправильного расчета компенсации ущерба по ОСАГО, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД.

Отрицательный тренд в оформлении аварий по ОСАГО без вызова ДПС в НЦ БДД связывают с ростом цен на ремонт автомобилей, который в 2023 году подорожал на 8,5% по данным Росстата.

«Это могло сдерживать водителей от оформления без участия сотрудников полиции во избежание неправильного определения суммы материального ущерба», — цитирует «Ъ» документ МВД.

Согласно отчету правоприменительной практики, пик использования европротокола пришелся на 2021 год, когда водители оформили без участия полицейских 40% аварий. В 2022 году число оформлений ДТП без ГИБДД снизилось, а в 2023 году продолжило падение и составило 34%. Всего в 2022 году по европротоколу было оформлено 907 тыс. аварий, а в 2023-м — 816 тыс. аварий.

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