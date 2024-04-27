Иностранный игрок клуба РПЛ заявил о том, что построит на родине русскую баню

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар признался в любви к русской бане. Его слова передает ТАСС.

«Я оценю русские бани на 10 баллов, мне очень нравится. Я дома тоже планирую сделать русскую баню, позову Срджана Бабича из «Спартака» тоже. Когда приехал, вы же знаете, что у Кирилла Набабкина есть русская баня, он меня позвал через недели две после моего перехода. Я увидел, что это очень хорошо, мне понравилось, тогда же и сказал, что дома в Сербии тоже сделаю такую», — сказал Зделар.

Зделар выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В текущем сезоне сербский полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 23 матча, не отметившись результативными действиями.

В последнем матче ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0. После 25 туров РПЛ красно-синие, набрав 38 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице.

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приблизился к лидеру.

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