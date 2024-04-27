Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мария Шукшина рассказала, какую мечту отец не смог воплотить в жизнь

Актриса Мария Шукшина поделилась, что отец мечтал снять фильм о Степане Разине

close
100%
Алексей Куденко/ РИА Новости

Актриса Мария Шукшина рассказала, что ее отец, актер и режиссер Василий Шукшин мечтал снять картину о Степане Разине. Ее слова передает aif.ru.

«Сценарий был готов еще в 1967 году, но его никак не удавалось пробить. Он из-за этого даже перешел со студии Горького на «Мосфильм». Бондарчук обещал помочь в реализации этого проекта, но сказал: «Сначала снимись у меня, а потом приступишь к съемкам собственного фильма», — поделилась наследница.

Она добавила, что Шукшин оказался «вынужден» сыграть у Сергея Бондарчука, пусть у него и не лежала душа к проекту. В то же время Шукшина порадовалась, что отец все же не отказал постановщику, исполнив главную роль в «великом фильме» о войне «Они сражались за Родину».

Шукшина добавила, что в той картине отец снимался с актером Вячеславом Тихоновым, которого впоследствии хотел пригласить принять участие уже в собственном проекте.

«Я уверена, что у него для всех тогда уже были роли расписаны — и для Никулина, и для Буркова, и для Лапикова», — поделилась она.

Однако Шукшина не стало за два дня до окончания съемок фильма «Они сражались за Родину», поэтому кинематографисту не удалось воплотить в жизнь свою мечту снять фильм «о Степане Разине и о воле для русского народа».

Ранее Драпеко предположила, что Машкову запрещала общаться с дочерью экс-жена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами